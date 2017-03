Plus d'infos sur le spectacle L'evangile Selon Paulo à Queven

Gratuit pour les moins de 8 an(s)

Dans une église, la rencontre insolite entre Paulo, noble alcoolique invétéré et Bérengère, gynécologue de métier, va donner lieu à un échange verbal haut en couleur et à des situations cocasses. Les pieuses prières de l'une, offrant l'occasion à l'autre, de se livrer à une relecture de l'histoire des religions. Le décor dépouillé donne à la mise en scène une force particulière et souligne le comique des situations entre burlesques, argumentations rigoureuses et incohérences totales, où le langage, les chants et la caricature remettent en cause la bienséance et les certitudes d'une société dénuée de scrupules et d'humanité. Les deux comédiens, Ségolène Point et François Le Roux, en interprétant avec talent ces personnages hors du commun, nous conduisent, de rire en surprise, vers le bouleversement final, qui marque l'apogée de cette comédie percutante qui interpelle, bouscule et captive.