Plus d'infos sur le spectacle Ben, Éco-responsable à Queven

Gratuit pour les moins de 8 an(s)

Ben, le jeune humoriste français de 37 ans, a déjà un beau parcours. Du "Jamel Comedy Club" à l'émission "Les Agités du Bocal", en passant par l'équipe du "Fou du Roi" puis du "Sept Neuf" sur France Inter, ou encore plus récemment sur France 2 avec "Vivement Dimanche Prochain", Ben est un artiste accompli. Dans son nouveau spectacle "Éco Responsable", co-écrit avec Thilbaut Ségouin, Ben nous présente un one-man-show intelligemment drôle. Sur un air de confession, il se décrit comme un "écolo sensible" et non un écologiste pur et dur. C'est toute la thématique de sa représentation au travers de laquelle, grâce à son talent de comédien, il interpelle son public avec sincérité. Ainsi d'un sketch à l'autre, Ben nous embarque dans son univers d'écologie très particulier en magnant à merveille l'absurde. Caviar de l'humour, "Éco Responsable" est un vrai moment de plaisir qui incite à la réflexion.