Maintenant que je sais à Pont Scorff

Fin des années 70 : Hélène, jeune journaliste française, devient correspondante au Brésil et ses yeux sont rivés sur les paillettes du carnaval de Rio. Mais à l'époque, le Brésil c'est aussi l'arbitraire du régime militaire en place et Hélène ne tarde pas à nouer contact avec des opposants. Comment rester neutres face aux crimes d'une dictature et face aux dangers qui pèsent sur ses nouveaux amis ? Comment ne pas prendre parti, y compris aux dépens de sa propre sécurité ?

La comédienne Jeanne Favre est à l'entrée de la salle et invite le public à s'asseoir à ses cotés : femme engagée, femme menacée qui vient témoigner de sa volonté de liberté, de ses choix politiques et intimes. Une chronique passionnante qui parle autant à notre coeur qu'à notre intelligence.

