Plus d'infos sur le spectacle Filles & Soie à Pont Scorff

Anne, fillette ne se trouvant pas assez princesse, plonge dans les contes de fées et découvre qu'à trop chercher son reflet dans le miroir, on en perd son chemin. Elle croise Blanche Neige et la Petit Sirène : deux héroïnes dont les aventures parlent de beauté, du corps et de sa vieillesse, de la folle envie d'être et de demeurer la plus belle !

La comédienne Séverine Coulon est dans la peau d'Anne. Sur scène, elle évolue dans une cage aux parois de papier qui glisse, coulisse, devient paravent translucide pour un théâtre d'ombre et d'objets tout en malice.

Filles & Soie fait le pari de parler aux enfants du chemin qu'il faut parfois parcourir pour s'émanciper du culte de l'apparence : intime donc, mais universel.

Site web : http://www.lestrapontin.fr