Plus d'infos sur le spectacle Chunky Charcoal à Pont Scorff

Deux guitares, deux fûts de batteries, un immense fond de scène blanc et deux escabeaux.

Le comédien Sébastien Barrier est au micro : le ton est libre, la parole tous azimuts est jouissive, souvent improvisée. C'est un peu comme une tentative d'explication de la journée, des mois passés, des expériences vécues ces dernières années. Ce sont des souvenirs, des poèmes, des anecdotes au sujet de ceux qu'on a connus, aimés.

En arrière, juché sur un escabeau et armé de ses chunky charcoal - craies couleur charbon - le dessinateur Benoit Bonnemaison reprend les mots au vol. Il les transcrit, les agences à sa manière créant une fresque avec des cohabitations, des collisions textuelles inattendues.

Quant aux lignes mélodiques de Nicolas Lafourest, boucles rock de guitare et percussions, elles viennent s'entrelacer avec mots et dessins, pour ajouter de nouvelles couleurs à un tableau qui s'enrichit au fur et à mesure devant nos yeux.

Site web : http://www.lestrapontin.fr