Un après-midi d'été, le jeune Albert profite d'une halte au bord d'une nationale pour fuguer à travers champs à la poursuite d'un rêve. Fasciné par le miroir du ciel sur la terre humide, l'enfant grimpe que le dos d'un nuage de passage...

Ce Nuage-là... est une invitation à vivre l'aventure d'un petit garçon lunaire et téméraire, à le suivre dans sa balade en suspension entre réalité et imaginaire. Par petits groupes, le public entre dans le décor du songes d'Albert et partage ses moments de jeux et de fantaisie.

Liz Bastard, plasticienne, musicienne est la créatrice de cet univers poétique, un parcours fertile en surprises pour petits et grands.

