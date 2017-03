Plus d'infos sur le spectacle L'autre à Ploemeur

Gratuit pour les moins de 8 an(s)

Une pièce de Florian Zeller, mise en scène de Thibault Ameline. Avec Jeoffrey Bourdenet, Christophe D'Espost, Carolina Jurczac. On ressort de "L'Autre" avec un curieux sentiment, presque dérangeant. Que penser de cette pièce à la mise en scène épurée et aux tirades tranchantes ? De ce texte sur le couple et ses dérives qui raconte comment l'amour peut se briser et vous détruire ? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne ressort pas de ce spectacle indifférent. Avec force et pourtant sans fard, Florian Zeller nous raconte l'histoire d'une vie à deux, les troubles de deux amants confrontés à l'arrivée de celui que l'on appelle "L'autre". Adultère, rupture, jalousie, solitude : Zeller aborde avec une grande lucidité toutes les facettes sombres de la vie de couple.