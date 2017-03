Plus d'infos sur le spectacle Droles D'Oiseaux à Nivillac

Comment une pierre devient une plume... Ce spectacle est une quête : celle d'une petite fille « née sans imagination » qui cherche à s'envoler. Elle va rencontrer différents personnages : les « drôles d'oiseaux ». Un marionnettiste et un musicien dialogueront en mots et en musique pour incarner et raconter l'histoire de la transformation de cette petite fille.

Réservez vos places de spectacle et comedie musicale pour : DROLES D'OISEAUX - LE FORUM

Le prix des places est : 6.80 ?

Date : mercredi 8 février 2017 au mercredi 8 mars 2017