Plus d'infos sur le spectacle Jean Luc Lemoine à Lorient

Face au succès de son one man show et après avoir joué près de 150 représentations à Paris, Jean-Luc Lemoine arpentera les routes de France dès le mois de Mars 2016.

De son petit ton tranquillement moqueur, il s'amuse des effets de la célébrité, livre ses réflexions sur la bêtise ordinaire, s'étonne des faits divers les plus loufoques, et surtout, ne se refuse aucun sujet. En clair, il décrypte la société à sa manière et propose un one-man-show en perpétuelle évolution.

Alors que vous ayez manqué le début ou pas, foncez ! Un spectacle de Jean-Luc Lemoine, c'est une caresse à rebrousse-poil : ça surprend, ça décoiffe et ça libère !

Site web : http://www.213productions.fr

Infos réservation :

0299945018