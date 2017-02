Plus d'infos sur le spectacle CinÉ Concert Chiens De Tous Poils à Queven

Le chanteur et musicien Joseph d'Anvers habille de sa pop-rock élégante des films rares, réalisés dans les années 70 par des cinéastes d'animation russes, polonais ou britanniques. Un programme de films colorés aux personnages débrouillards et malicieux : un petit chien à taches rousses aux prises avec le soleil, une moufle qui se transforme en chiot de compagnie, deux compères à poils qui participent à un concours de beauté et Reksio le chien qui adopte un bébé lion. Le ciné-concert met à l'honneur le meilleur ami de l'homme, au coeur de saynètes humoristiques et tendres pour convier les très jeunes spectateurs à une drôle de balade libre de toute laisse. Le projet de Joseph d'Anvers ? Il est simple, "qu'enfants et adultes ressortent ravis de ces 40 minutes de spectacle".

Films d'animations réalisés par : Zdenek Miller, R. Katchanov, John Halas, Thok et Lechoslaw Marszalek