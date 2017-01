Plus d'infos sur l'exposition Peinture Qunce Zeng à Auray

Qunce ZENG présente ses derniers travaux toujours inspirés par les expressions impulsives et rageuses du monde animal, ce qui s'accorde bien avec son tempérament.

La technique de l'artiste peintre chinois ZENG est un équilibre de savoir-faire entre la calligraphie et la peinture d'action ou peinture gestuelle plus à même de décrire les effets dynamiques qui donnent à ses oeuvres son style caractéristique.

L'utilisation des peintures fluides marque profondément ses créations. Ses mélanges de pigment et de résine vinylique confèrent une grande viscosité à sa peinture proche de l'onctuosité de l'encre de chine. A la fois épaisse, élastique et assez liquide, sa peinture est projetée sur la toile. L'ajout d'autres matières telles que le sable permet d'infinis effets.

L'exécution du trait spontané, rythmique, sans retouche, commande sa peinture.

Il n'y a pas de rupture entre l'harmonie de son imagination et l'énergie qui assure la cohérence interne de ses oeuvres. Ses travaux sur les signes et symboles du zodiaque chinois remplissent son art calligraphique et participent à son succès et sa notoriété.

En exclusivité à la Galerie Jean-Jacques Rio.

Site web : http://www.galerie-jjrio.com