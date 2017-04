Plus d'infos sur le concert Zama duo à Vannes

Aaïdi Diab et Matthieu Layazid : 2 horizons différents. Entre rap et swing, entre jazz manouche et hip hop : un meli melo d'épices où complicité et sourires partagent l'affiche!!

Un extrait de leur concert au festival de Poupet : https://www.youtube.com/watch?v=fUOVBrlAHqo

Site web : http://www.pianobarge.com/Page/Cafe-concerts