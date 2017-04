Plus d'infos sur le concert Jambinai à Saint Ave

Gratuit pour les abonnés de L'Echonova et les adhérents MAPL (Le Manège, Lorient)

Pas de première partie.

Ovni décapant de l'underground asiatique, Jambinai mène l'aventure sonore la plus novatrice de sa génération. Baigné de traditions musicales ancestrales, d'explosions post-rock à la tension souterraine et d'électro à tendance vaporeuse, cet improbable trio de Séoul dévoile un champ sonore explosif et expérimental où les instruments antiques (haegeum, piri et geomungo) s'affranchissent des effets de mode autant que du patrimoine classique sud-coréen. Leurs créations hybrides, un savant mélange inédit de sonorités traditionnelles, électriques et électroniques déroutent par un univers façonné de climats méditatifs et d'irruptions sonores volcaniques dessinant une musique futuriste et inouïe, incontestablement fascinante et envoûtante. Découvert en France à l'occasion des Trans Musicales 2014, Jambinai poursuit son chemin tout en demeurant le digne héritier de Tortoise et Godspeed You! Black Emperor. A découvrir absolument !