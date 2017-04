Plus d'infos sur le concert Thomas Fersen Solo à Queven

Gratuit pour les moins de 8 an(s)

En 25 ans de carrière, ce dandy au brin de voix éraillée et aux fables fantaisistes n'a rien perdu de sa malice. C'est en "solo" qu'il se présentera aux Arcs, lui, son piano et ses mots dans un spectacle, fruit d'un nouvel album, qu'il souhaite comme une autre manière de partager son univers. En chansons forcément, mais aussi à travers des textes inédits pour être dits, de petits "sketchs en vers" qui vont si bien à cet amoureux des rimes. Dans ses chansons qui abordent le quotidien, l'artiste parle à la fois de tout et surtout de rien et nous présente des histoires simples, des bribes de vie, des textes ludiques, parfois désabusés, voire ambivalents, soutenus par des mélodies très tendres.