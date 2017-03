Plus d'infos sur le concert Faada Freddy à Queven

Place assises non garanties Gratuit pour les moins de 8 an(s)

Ex-chanteur du groupe sénégalais Daara-J, Faada Freddy ose un premier album solo percutant "Gospel Journey". Au travers de ce disque, il expérimente vocalement son corps comme percussion, et va bien plus loin que la human beatbox habituelle. Le résultat est bluffant : son de trompettes, percussions, chorale, envolées gospel, chorus ragga, références hip-hop... tout y est à tel point qu'il est impossible d'imaginer qu'aucun instrument n'est utilisé. Ce disque mêle ainsi compositions personnelles et chansons sublimement revisitées. Avec une performance scénique énergique et généreuse, Faada Freddy fait naître une musique qui donne autant à voir qu'à entendre. Tout simplement jubilatoire !