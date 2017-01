Plus d'infos sur le concert Anne Sorgues à Ploemeur

Gratuit pour les moins de 8 an(s)

Dans ce nouveau spectacle "Sur les chemins du Gospel", Anne Sorgues est accompagnée par ses musiciens et la chorale Gospel Morbihan. Il raconte l'histoire de la musique noire depuis ses origines. Il y est évoqué les racines, l'esclavage par le biais de work songs, de gospel et de negro spirituals. Anne Sorgues retrace les origines du gospel, l'histoire d'un peuple asservi qui puise dans le chant l'énergie de sa survie. Les esclaves noirs empruntent aux bancs leur langue, leurs cantiques, leurs mélodies, leurs instruments et les plient aux rythmes africains. De ce choc des cultures, de ce métissage naît la musique afro-américaine, mère de la plupart des styles musicaux actuels.