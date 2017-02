Plus d'infos sur le concert Sharon Shannon & Alan Connor à Muzillac

Gratuit pour les moins de 6 an(s)

Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire le talent de l'accordéoniste Sharon Shannon et la sublime finesse de son jeu. Elle est considérée par beaucoup d'Irlandais comme la référence en matière de musique traditionnelle actuelle, ce qui lui a valu d'accéder rapidement au rang de star dans son pays. Ces collaborations riches et variées avec Kate Bush et des pointures de la musique irlandaise, comme Philip King, Mary Custy ou encore Mike Scott du groupe U2, ont également participé au succès de la musicienne. Sharon Shannon a su diversifier son registre musical. Ses choix de morceaux se révèlent, comme toujours, très éclectiques. Les airs écossais, irlandais et asturiens se mêlent aux sonorités plus contemporaines. Malgré l'opposition de ces divers styles musicaux, une entente parfaite et immédiate se crée. Accompagnée pour cette soirée d'Alan Connor, musicien talentueux multi instrumentiste, elle joue sur scène avec son énergie incroyable une musique irlandaise résolument ancrée dans notre époque.