Plus d'infos sur le concert Kendji Girac à Lanester

Avec plus de 900 000 albums vendus et une première tournée jouée à guichets fermés , KENDJI vous donne rendez-vous à partir de mars 2016 pour vivre ENSEMBLE une nouvelle tournée dans les plus grandes villes de France. En Bretagne : à Rennes pour une deuxième date le 16 avril, à Brest le 03 novembre et à Vannes le 09 décembre!