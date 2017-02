Plus d'infos sur le spectacle Corvest à Nivillac

FORUM NIVILLAC présente (Lic 1085671/1085672/1085673)

Solo burlesque et acrobatique Sur son petit mur d'escalade, CorVest, le clown-araignée, enchaîne les acrobaties, les jeux de ballons, et les tours de magie avec une maladresse touchante. Et lorsqu'il se trompe, s'explique, s'enfonce, se rattrape, se justifie, toujours il recommence. La sensibilité de ce personnage et son corps en perpétuel déséquilibre mettent en scène le rapport difficile entre l'homme, les objets, l'espace et son public. Ce jeu ciselé de finesse et d'humour en font un spectacle cocasse et singulier.Réservations PMR 02.99.90.82.82